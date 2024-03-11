 نشطاء يلوثون واجهة مبنى البرلمان الإسكتلندي احتجاجا على انعدام الأمن الغذائي - بوابة الشروق
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نشطاء يلوثون واجهة مبنى البرلمان الإسكتلندي احتجاجا على انعدام الأمن الغذائي

إدنبره (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 9:08 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 9:08 م

رش نشطاء الطلاء الأحمر على واجهة مبنى البرلمان الإسكتلندي في إدنبره احتجاجا على تزايد حالة انعدام الأمن الغذائي.

ويقول نشطاء جماعة "ذيس إز ريجيد" إن ربع الإسكتلنديين مروا بعدم أمن غذائي منذ 2023 ورفعوا لافتات كتب عليها "الجوع خيار سياسي" و"واحد بين كل أربعة إسكتلنديين".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأن المجموعة تدعو الحكومة الإسكتلندية إلى تمويل وتطبيق مركز غذاء مجتمعي لكل 500 أسرة في إسكتلندا.  

كما تريد من المتاجر المتعددة الأقسام أن تقلل أسعار الحليب الصناعي الخاص بالرضع إلى أسعار مارس 2021.

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