سحابة سامة في إسبانيا: رفع الإغلاق عن 150 ألف مقيم

طلب من نحو 150 ألف شخص من سكان بلدة فيلانوفا إي لا جيلترو وأربعة مجتمعات محيطة بها جنوب غرب برشلونة إغلاق منازلهم لساعات بعد أن أدى حريق في مستودع صناعي إلى إطلاق سحابة سامة من الكلور في المنطقة يوم السبت.

وقالت وحدة الحماية المدنية المحلية إنه طلب من السكان البقاء في منازلهم وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة في وقت مبكر من يوم السبت كإجراء وقائي في الوقت الذي كان فيه رجال الإطفاء يكافحون الحريق في المصنع، الذي كان يحتوي على ما يصل إلى 70 طنا من أقراص تنظيف حمامات السباحة.

ووفقا لصحيفة الباييس، فقد تفاعلت الأقراص مع المياه المستخدمة لإطفاء الحريق، مما أدى إلى تكوين سحابة سامة.

وتم رفع الإغلاق في حوالي الساعة 12:15 ظهرا (1015 بتوقيت جرينتش)، على الرغم من أن السلطات لم تستبعد فرض المزيد من القيود مع استمرارها في مراقبة الوضع. وتم حث السكان على توخي الحذر، خاصة أولئك الذين يعانون من مخاطر صحية أعلى، مثل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية سابقة.

وكان الحريق تحت السيطرة بحلول حوالي الساعة 7 مساءً.

وحتى الساعة 7:45 من مساء السبت، كان نظام الطوارئ الطبية قد عالج سبعة أشخاص، من بينهم اثنان في حالة خطيرة وواحد في حالة حرجة.

ولا يزال سبب الحريق غير معروف حتى الان.

ويمكن للغاز المهيج المنبعث في الهواء أن يتفاعل مع الماء الموجود في الأغشية المخاطية الموجودة في العينين والأنف والحلق والرئتين لتكوين حمض الهيدروكلوريك الذي يحرق الأنسجة الحساسة.