انتخاب المغرب رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

انتخبت ممثلة المغرب أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بإجماع أصوات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كرئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لهذا التحالف التي عقدت على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وأكد رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، فلادن ستيفانوف، أن ترشيح بوعياش حظي بتأييد ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع المجموعات الجغرافية، بعد أن جرى ترشيحها رسميا من قبل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان التي صادقت خلال جمعيتها العامة على ترشيح بوعياش رسميا باسم إفريقيا.

ومن خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، تستعيد القارة الإفريقية رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعد عشر سنوات من انتخاب ممثل آخر للقارة.

وعقب عملية التصويت، صرحت بوعياش بأنها تتشرف بالثقة التي وضعها فيها أشقاؤها وشقيقاتها في إفريقيا وزملاؤها في جميع أنحاء العالم، مؤكدة "الالتزام المشترك والراسخ" للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مبرزة دور هذه المؤسسات التي تعمل كل يوم في أوضاع معقدة لخدمة هذه القضية النبيلة.

وأشارت بوعياش إلى أن انتخابها يأتي في وقت يتعين فيه على التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تتمثل مهمته في التفاعل والترافع داخل الأمم المتحدة، تدبير الوضعية الصعبة التي تشهدها تعددية الأطراف في الوقت الراهن، فضلا عن مشاكل التمويل التي تؤثر على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن بوعياش خلفت على رأس التحالف، القطرية مريم العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، لمدة ثلاث سنوات.