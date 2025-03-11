التراث السيناوي في ليالي رمضان بمسرح الطور وشرم الشيخ

أطلقت هيئة قصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الفضيل.

أقيمت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور العميد سامح متولي، السكرتير المساعد لمحافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، واستهلت بالسلام الوطني، تلاه فقرات استعراضية مستوحاة من التراث، شهدها المسرح الصيفي بمدينة الطور، وقدمتها فرقة التلقائيين (أطفال) بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح.

كما تضمنت الفعاليات عروضًا فنية لفرقة تلقائيين الطور (كبار) بقيادة الفنانة سحر عيد، واختتمت بفقرات فلكلورية لفرقة الطور للفنون الشعبية (أطفال) بقيادة الفنان أسامة إبراهيم، حيث قدمت رقصات متنوعة، منها: الصعيدي، النوبي، السمسمية، بالإضافة إلى فقرة التنورة التي لاقت إعجاب الحضور.

واستمرارًا للفعاليات الرمضانية، التي تنفذ تحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، قدم قصر ثقافة شرم الشيخ أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمركز التنمية الشبابية.

تضمنت الليلة عرضًا فنيًا لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ، بقيادة المايسترو عمر عدلي، حيث قدمت باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية، منها: "رمضان جانا"، "أهو جه يا ولاد"، "رمضان في مصر"، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وفي بيت ثقافة رأس سدر، تفاعل الجمهور مع عرض فني لفرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني، التي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية والأناشيد الدينية، منها: "في مدح رسول الله"، و"والله عظيمة يا مصر".

وفي مدينة نويبع، استضاف مسرح النادي الاجتماعي سهرة رمضانية، بدأت بمحاضرة للشيخ حلمي محمود، مفتش بالأوقاف، تحدث فيها عن فضل الشهر الكريم، تلاها لقاء شعري شارك فيه عدد من الشعراء بقصائد وطنية، بجانب قصيدة بعنوان "الجيش المصري"، قدمتها مديرة بيت ثقافة نويبع. واختتم الحفل بباقة من الأغاني الوطنية والأناشيد الدينية، قدمتها فرقة كورال أطفال نويبع، بحضور اللواء نادر علام، رئيس مجلس مدينة نويبع، وعادل رؤوف، نائب رئيس مجلس المدينة، ومحمد حمدي، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وعدد من شيوخ وعواقل وأهالي المدينة.

وضمن أنشطة فرع ثقافة جنوب سيناء، تحت إشراف منيرة فتحي، عقد نادي الأدب المركزي بجنوب سيناء لقاءً بعنوان "العبور العظيم والدروس المستفادة منه"، تحدث خلاله القاص حسام خلف الله، رئيس النادي، عن نصر أكتوبر وتأثيره على الأدب الروائي العربي والمصري.

بدوره، قدم حاتم رؤوف نبذة عن القصص البطولية لعدد من رجال الجيش المصري، إلى جانب مناقشة أعمال الروائي كمال الشناوي، بحضور الناقد والأديب محمد الدسوقي، الشاعر سلام مدخل، والكاتب المسرحي حسن الإمام.

فيما شهدت قاعة نادي المرأة انطلاق فعاليات ورشة إعادة تدوير القماش، تحت إشراف المدربة هدير حسن، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف تنمية وصقل مواهب المشاركات.