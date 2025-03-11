الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط مطار خلخلة في السويداء

أفاد مراسل «تلفزيون سوريا» بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت، ظهر اليوم الثلاثاء، غارة جوية على محيط مطار خلخلة العسكري بريف السويداء.

وأشار المراسل إلى أن هذه الغارة تأتي بعد ساعات من الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، الليلة الماضية، واستهدفت مواقع عسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.

وطال القصف الإسرائيلي «الفوج 89» في جباب و«اللواء 12» في مدينة إزرع، كما شنت مقاتلات الاحتلال أربع غارات على «اللواء 90» في ريف القنيطرة، ما أدى إلى تدمير كتيبة دبابات وبعض الأسلحة الموجودة في الموقع.

وقالت القناة 14 العبرية إن طائرات الاحتلال هاجمت شمال درعا في سوريا، مضيفة أن الغارات استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري، من بينها مستودعات أسلحة ورادارات ودبابات ومدافع «حاول المتمردون السيطرة عليها»، وفق تعبيرها.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على رادارات ووسائل رصد «تُستخدم في بلورة صورة استخبارية جوية في الجنوب السوري».

وادّعى أن وجود هذه الوسائل في الجنوب السوري يشكل تهديداً لإسرائيل، وأن استهداف هذه المواقع يهدف إلى «إزالة التهديدات المستقبلية».

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت سوريا تصعيداً إسرائيلياً ملحوظاً، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت عدة مواقع، تزامناً مع استمرار التوغلات البرية الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة.

بالتوازي مع ذلك، تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي على بناء قواعد عسكرية جديدة تمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك، حيث يتم تجهيز هذه المواقع بالبنية التحتية، بما في ذلك الكهرباء والمرافق السكنية لعناصرها، إلى جانب شق طرق تصل إلى الحدود السورية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التهديدات الإسرائيلية بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية داخل سوريا، مما يثير تساؤلات عن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوات.