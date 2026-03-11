تشهد شوارع منطقة العلواية وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استعدادات مكثفة لتنظيم إفطار جماعي، وذلك للعام الخامس على التوالي، في تقليد سنوي يهدف إلى نشر روح المحبة والتآخي بين الأهالي خلال شهر رمضان المبارك، على غرار مائدة الإفطار الشهيرة في منطقة المطرية بالقاهرة.

وقام عدد من شباب وأهالي المنطقة بتزيين الشوارع بالفوانيس والزينة الرمضانية، إلى جانب تجهيز الطاولات والكراسي على امتداد الشارع، استعدادًا لاستقبال المئات من الصائمين من أهالي المنطقة والضيوف.

وأكد القائمون على تنظيم الإفطار أن الفعالية تعتمد بشكل كامل على الجهود الذاتية ومساهمات أهالي المنطقة، حيث يشارك الجميع في إعداد الطعام وتنظيم المكان، في مشهد يعكس روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين المواطنين.

ومن المقرر أن يشهد الإفطار حضورًا واسعًا من أهالي المنطقة، وسط أجواء رمضانية مميزة تسودها الألفة والبهجة، في تقليد سنوي أصبح ينتظره الأهالي كل عام.