 هزة ارتدادية بقوة 5ر5 درجة تضرب جزيرة جاوة الإندونيسية - بوابة الشروق
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هزة ارتدادية بقوة 5ر5 درجة تضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 8:56 ص

 ضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5ر5 درجة على مقياس ريختر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد منطقة مالانج بإقليم جاوة الشرقية في اندونيسا .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إندونيسيا "أنتارا" أن الهزة التي ضربت المنطقة في الساعة 0654 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الأحد (1154 مساء يوم السبت بتوقيت جرينتش) تأتي في أعقاب زلزال بلغت شدته 1ر6 درجة على مقياس ريختر وقع يوم أمس السبت.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية والمناخية في اندونيسيا فإنه من غير المحتمل أن تتسبب الهزة في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وتسبب زلزال يوم السبت في مقتل 6 أشخاص على الأقل وألحق أضرارا بعدد من المباني في الإقليم.

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