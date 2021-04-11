برلماني إيراني يتحدث عن عمل تخريبي وراء حادث منشأة نطنز النووية

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أشار نائب بالبرلمان الإيراني إلى أن "الحادث" الذي تم الإعلان اليوم الأحد عن وقوعه بمنشأة نطنز النووية ناجم عن عمل تخريبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن النائب المحافظ عضو لجنة الطاقة في البرلمان مالك شريعتي نياسار القول إن الحادث "مشبوه للغاية"، كما تحدث عن "تخريب وتسلل".

وأضاف أن اللجنة تحلل ما حدث وستعلن نتائجها في الوقت المناسب.

وأعلنت إيران أمس أنها بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة وبدأت "اختبارا ميكانيكيا" لأجهزة طرد مركزي متطورة حديثة تسمى"آي آر – 9".

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز تعرضت لـ"حادث" فجر اليوم الأحد.

وقال كمالوندي إن مجمع الشهيد أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجر اليوم، مؤكدا على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث اشعاعي نتيجة للحادث.

وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادث.

ولم يتم الكشف على الفور عن طبيعة الحادث.