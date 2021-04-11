أرامكو السعودية تعلن عن ارتفاع طفيف في أسعار البنزين اعتبارا من اليوم

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن ارتفاع طفيف في أسعار البنزين اعتبارا من اليوم.

وأوضحت في بيان مساء السبت، أن أسعار شهر أبريل 2021 ستكون "بنزين 91 أخضر: 99ر1 ريال لكل لتر، وبنزين 95 أحمر: 1ر2 ريال لكل لتر ، وديزل:52ر0 ريال، وسعر غاز البترول المسال: 75ر0 ريال، سعر الكيروسين: 70ر0 ريال.

وكانت أرامكو السعودية أعلنت في فبراير الماضي أن سعر بنزين 91: 81ر1 ريال لكل لتر بدلا من 62ر1 ريال، وسعر بنزين 95: 94ر1 ريال لكل لتر بدلا من 75ر1 ريال.

وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95. ويأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

وكانت أرامكو، أعلنت في شهر فبراير من العام الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.