تقارير: قطر قررت بيع باريس سان جيرمان بعد كأس العالم

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تعتزم قطر بيع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يترأسه ناصر الخليفي، بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط.

وكشف الصحفي الإسباني إيدو أجيري عبر برنامج "إل تشيرينجيتو" أن الخليفي سيغادر بعد كأس العالم، ليصبح النادي العاصمي تحت إدارة جديدة وبالتالي ستم بيعه.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن سعر بيع باريس سان جيرمان قد يصل لمليار و120 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد أطلق عاصفة ستؤثر على إدارة النادي والتي اقتربت من بيع النادي.