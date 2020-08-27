مقاتلتان تركيتان تحلقان فوق جزر يونانية مأهولة

حلقت مقاتلتان تركيتان فوق عدة جزر يونانية مأهولة في شرق بحر إيجة اليوم الاثنين.

وكان من بين هذه الجزر، جزيرة تشيوس، التي يقطنها 52 ألف نسمة، وثلاث جزر أصغر هي اوينوسيس واركي وليبسي.

وذكرت هيئة الأركان اليونانية أن مقاتلتين من طراز "اف-16" حلقتا فوق الجزر على ارتفاع 7600 متر.

وأفاد بيان لشبكة "اي ار تي" بأن قاذفات مقاتلة يونانية اعترضت المقاتلتين.

وكانت مقاتلات تركية قد حلقت فوق جزر يونانية مأهولة يوم 23 مارس، وكان هناك 30 انتهاكا من تركيا للمجال الجوي اليوناني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وفقا لهيئة الأركان العامة.