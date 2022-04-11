قال الدكتور أحمد مسعد المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن هناك أزمة يواجهها أطباء الأسنان بشأن نقص "بنج الأسنان" مستمرة منذ 3 شهور، مشيرا إلى استمرار الأزمة لدرجة أن هناك عيادات توقفت عن العمل لبعض الأيام بسبب عدم وجود بنج.

وأضاف مسعد لـ"الشروق"، أن النقابة تتواصل بشكل مباشر مع عدد من الجهات والمصانع المسئولة عن إنتاج البنج لتوفيره للأطباء، حيث تم توفير 3800 علبة بنج من مصنعين و500 علبة من الشركة المستوردة لبنج الأسنان الأشهر بين الأطباء، وتم توزيعهم على بعض النقابات الفرعية، لافتا إلى تواصل إيهاب هيكل نقيب الأسنان مع المصانع المنتجة، والتي أكدت أن لديها مشكلة فى المادة الخام التي يتم استيرادها من الخارج.

وناشد المتحدث باسم أطباء الأسنان، جميع الجهات المعنية فى الدولة بالتدخل لحل المشكلة، لأن أطباء الأسنان فى أزمة حقيقية فى "البنج" وهو عصب العمل بالنسبة لأطباء الأسنان، ولا يمكن الاستغناء عنه.

وتابع: "وصلنا إلى مرحلة حرجة، ونحتاج لتوفير كميات كبيرة من بنج الأسنان لأنه سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها تماما، وذلك لتغطية العجز، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين".

من جهته، قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، إن أزمة النقص فى بنج الأسنان مازالت مستمرة، وحلها زيادة الإنتاج وتحريك السعر؛ لأن البنج مسعر جبريا مثل الدواء، وهناك صعوبة فى استيراده وإجراءات الإفراج عنه وأيضا فى تصنيعه.

وأضاف هيكل لـ"الشروق"، أن لدينا مشكلة فى السماح بالتداول، ومن يقوم باستيراد شحنة كبيرة لا يتم الإفراج عنها كاملة، بسبب التخوف من السود السوداء، نظرا لأن هناك أزمة كبيرة فى نقص هذا المنتج.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى بيان لها أمس الأول، أنه في إطار حرصها على دعم أعضائها وبخاصة وقت الأزمات، فإنه تم خلال الشهر الماضي ومن خلال شركة المهن الطبية للتسويق توزيع 4300 علبة بنج أرت فارم بالسعر الرسمي عن طريق النقابات الفرعية بـ 19 محافظة، مؤكدة أن النقابة لازالت تبذل قصاري جهدها لتوفير كميات أكبر خلال الفترة القادمة من خلال شركة المهن الطبية للتسويق ليتم توزيعهم على النقابات الفرعية بأولوية الحجز، واستمرار الجهود لحل أصل الأزمة ومحاولة منع تكرارها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.