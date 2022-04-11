قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة ستفتتح عرضها الجديد "خلطة شبرا" تأليف وأشعار يسري حسان، وإخراج محمد سليم، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، في قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وتهدي العرض لاسم الموسيقار الراحل أحمد الحجار.

"خلطة شبرا" عرض حكي وغناء، يقدم عدد من الحكايات عن حي وناس شبرا أحد أعرق أحياء القاهرة، ويشارك في بطولته الفنانين علاء النقيب، أحمد عبد الجواد، محمد هاني، محمود عبد الرازق، وألحان الموسيقار الراحل أحمد الحجار، وغناء الفنان ماهر محمود، وديكور وملابس مي كمال.