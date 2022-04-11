وزير الأوقاف: التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية نموذج يُحتذى به

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في المساجد تفاديًّا للإصابة بفيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن انضباط المصلين بالإجراءات الاحترازية نموذج يُحتذى، بما يعكس حرصهم على استمرار فتح المساجد.

وأضاف أن الدولة تتبع سياسة متوازنة فهي بين عدم الإغلاق الكامل أو الفتح الكامل، مشدّدًا على أن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها تكون مدروسة.

وأشار الوزير، إلى أنّ إعادة إلقاء خطبة الجمعة ودرس العصر ساهم في زيادة حجم الوعي لدى المواطنين.