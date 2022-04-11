صحيفة إماراتية تعلن وجهة كيروش بعد رحيله عن منتخب مصر

اقترب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من تدريب منتخب العراق، بعد رحيله رسميا من تدريب الفراعنة.

وأشارت صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن المفاوضات بين الاتحاد العراقي وكيروش وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد رحيله عن منتخب مصر.

وذكرت أن الأمور تسير بشكل سهل بين كيروش والاتحاد العراقي ولم يتبق سوى توقيع العقد الرسمي، وأن هذه المفاوضات لم تكن وليدة اليوم بل كانت قد جرت بشكل سري بين الطرفين منذ حوالي شهر تقريباً.

وأكدت الصحيفة أن كيروش وافق على تدريب المنتخب العراقي، لكن بقيت بعض التفاصيل البسيطة التي سيتم الاتفاق عليها قريباً.

وأوضحت الصحيفة أن منتخب العراق كان قد حاول أكثر من مرة التعاقد مع كيروش إلا أنه فضل الانضمام إلى منتخب مصر.

وأتمت الصحيفة أن كيروش تلقى عروضاً من منتخبات أستراليا وتونس وإيران لغرض تدريب أحدهم، إلا أن حظوظ العراق هي الأكبر في الوقت الراهن.