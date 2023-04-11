حلت الفنانة رنا رئيس، ضيفة على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند»، المذاع على قناة «mbc مصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الثلاثاء.



وقدم «جلال» ضيفته، قائلًا: «بطلة حلقتنا النهاردة من أشهر نجوم المراهقين في هذه الحقبة، بقت نجمة وهي عندها 22 سنة، البنت دي واللي زيها متعبوش مشقيوش متمرمطوش، السوشيال ميديا شهرتهم، فيديوهات التيك توك جننتهم، لو استمروا على كده هيقعدوا في بيتهم».



وأضاف: «بصي يا بنت الناس أنا هقول لك كلمتين خديهم لحياتك أساس، الفن عمره ما كان شهرة وخلاص الفن عاوز إخلاص محتاج دراسة، عايز ذكاء وتشغيل راس».



وأكمل: «ركزي في أدوارك واهتمي بالأداء والإحساس، أوعي تتغري ياما مواهب كتيرة قبلك الزمن عدى وداس، معانا المراهقة الحسناء، الصغيرة على الفن رنا رئيس».



برنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.