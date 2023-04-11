وزير النقل: إنشاء مصنع لقضبان السكك الحديد بالعين السخنة لتوفير احتياجات الهيئة والتصدير

قال كامل الوزير وزير النقل، إنه جاري إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمنطقة العين السخنة لتوفير احتياجات الوزارة، وعدم اللجوء إلى الاستيراد، من خلال تصنيع خامات محلية بنفس الجودة التي يتم استيرادها وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته، أمس الاثنين، العاملين بورش سكك حديد كوم أبو راضي ببني سويف حفل الإفطار السنوي للعاملين بالورشة، أنه من المنتظر أن يبدأ عمل المصنع خلال العام الجاري، لإنتاج ٥٠٠ ألف طن سنويا من قضبان السكك الحديدية، ذاكرا أن احتياجات الهيئة ٢٥٠ ألف طن في العام، وسيتم تصدير الباقي.

وأوضح أنه جاري أيضا إنشاء مصنع في شرق بورسعيد لتصنيع ٣٢٠ عربة مترو، وكذلك تصنيع قطاع غيار القطار الكهربائي السريع والكباري، مطالبا العاملين في الورشة عدم التخلص من العربات. بل تجميع كل ما يمكن من الخامات الأصلية للعربة وإصلاحها وإعادة تأهيلها للاستفادة من أي قطعة غيار.