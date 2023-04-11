بدء فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء العاملين بجامعة الفيوم

نظمت اللجنة الرياضية للعاملين بجامعة الفيوم "مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء العاملين بالجامعة".

وجاء ذلك بحضور أشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، عمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ورئيس اللجنة الرياضية، وعدد من العاملين بالجامعة، وأبناء العاملين، وذلك اليوم مساء الثلاثاء، بالمكتبة المركزية.

وأكد أشرف الغندقلي، أن المسابقة تضم ثلاثة مستويات "المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً، والمستوى الثاني نصف القرآن الكريم، والثالث حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم".

وأضاف أنه يتنافس في المسابقة 50 متسابقًا من أبناء العاملين بالجامعة، وتضم لجنة التحكيم عددًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية دار العلوم د. السيد الحداد، د إيهاب الشرقاوي، د. عمر جمعة حامد مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج، وحفل ختام المسابقة غدًا الأربعاء.