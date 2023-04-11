 قائد مجموعة فاجنر الروسية: موسكو تسيطر على 80% من باخموت - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أبريل 2023 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

قائد مجموعة فاجنر الروسية: موسكو تسيطر على 80% من باخموت

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 8:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 8:17 م
أعلنت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، أنها تسيطر الآن على معظم أنحاء مدينة باخموت المتنازع عليها في شرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال.

وقال يفجيني بريجوجين قائد فاجنر في مقطع فيديو نشره مدون عسكري روسي، إن "معظم أنحاء باخموت، بما يمثل فعليا أكثر من 80% من المدينة، تخضع لسيطرتنا".

ولم يتسن التحقق من صحة هذا التقرير بشكل مستقل.

وذكر بريجوجين أن أعمال القتال مازالت مستمرة في المناطق السكنية ذات المباني المرتفعة بالمدينة، ولكن جميع المناطق الصناعية والمباني الحكومية أصبحت بحوزة روسيا.

وتتفق هذه التصريحات مع النتائج التي توصل إليها خبراء غربيون، بما في ذلك معهد دراسات الحرب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد بريجوجين أن القوات النظامية الروسية تحمي أجنحة قوات فاجنر، فيما تم نشر وحدات محمولة جوا في شمال وجنوب المدينة المدمرة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك