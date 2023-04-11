تراجع بسيط لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعا بسيطا في بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين،في الوقت الذي يقيم فيه التجار التحديات التي تواجه الإمدادات في أعقاب قرار تجمع دول أوبك بلس المصدرة للنفط خفض إنتاجها بمقدار 6ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وتوقع إعلان العراق موعد استئناف تصدير النفط من حقوله الشمالية بعد تسوية الخلافات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 96ر0 دولار إلى 74ر79 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل بعد ارتفاعه بمقدار 09ر0 دولار إلى 70ر80 دولار للبرميل في وقت سابق من التعملات

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في شركة أواندا للاستشارات إن أسعار النفط الخام تتراجع في ظل توخي أغلب المتعاملين الحذر حتى تتضح الصورة أكبر بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وجاء تراجع سعر النفط الخام في ظل تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مقابل المخاوف بشأن تراجع الإمدادات في أعقاب قرار تجمع أوبك بلس المفاجئ خفض الإنتاج بمقدر 6ر1 مليون برميل اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وبشكل منفصل، قال مسؤول تركي مطلع إن تركيا تسعى للتفاوض مع العراق للوصول إلى تسوية بشأن المبالغ المطلوب دفعها قبل استئناف تشغيل خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 400 ألف برميل يوميا.

وأشارت بلومبرج إلى أن سعر النفط أوقف ثلاثة أسابيع من الارتفاع، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة منذ بداية العام الحالي. وفي حين عزز قرار أوبك بلس التوقعات بزيادة الأسعار، تجددت المخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب تباطؤ الاقتصاد.