 تحرير 9 مخالفات متنوعة خلال حملة تموينية بمركز مطاي في المنيا - بوابة الشروق
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تحرير 9 مخالفات متنوعة خلال حملة تموينية بمركز مطاي في المنيا

ماهر عبدالصبور
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 1:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 1:32 م

 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، حملة تموينية لضبط الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومحال الجزارة ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى، ومتابعة توفير المواد الغذائية للمواطنين في شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، والطب البيطري، ومباحث التموين.

وقال هشام فايز، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 9 مخالفات، تنوعت ما بين ذبح خارج السلخانة، وبيع سجائر بسعر زيادة عن السعر الرسمي، وعدم إعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط 25 كرتونة زيت طعام بدون فواتير، و50 كرتونة عصائر بدون فواتير، وتم تحريز المضبوطات وإبلاغ النيابة بالمحاضر لتتولى التحقيق.


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