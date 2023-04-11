 مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث إطلاق نار في بورتوريكو - بوابة الشروق
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مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث إطلاق نار في بورتوريكو

سان خوان - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 9:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 9:22 ص
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار في بورتوريكو، وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن السلطات قولها، إن إطلاق النار الذي لم تتضح أسبابه بعد قد وقع في بلدة "جوياما" الساحلية الجنوبية، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم دون الإشارة إلى حالتهما.

يشار إلى أنه حتى الآن، تم الإبلاغ عن 140 حالة قتل هذا العام في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة، وذلك مقارنة بـ171 حالة تم الإبلاغ عنها العام الماضي في الفترة ذاتها.

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