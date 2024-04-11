أعربت الفنانة روجينا، عن سعادتها بنجاح مسلسل «سر إلهي»، والذي عرض خلال موسم رمضان 2024، قائلة إن نجاحها من نجاح زوجها الفنان أشرف زكي.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «spot light»، المذاع عبر فضاية «صدى البلد»، مساء الخميس: «عيلتي كلهم واقفين في ضهري وهما سندي، خايفين عليا وسعداء برد الفعل، ولولا أشرف زكي مكنتش قدرت ووصلت للي وصلت له ده، الحمد والشكر لله ربنا يخليه ويحفظه ليا».

وقالت إن جميع صناع العمل أمام وخلف الكاميرا، وعلى رأسهم المؤلف أمين جمال، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، بذلوا مجهودًا كبيرًا حتى يخرج المسلسل بهذا الشكل، متوجهة بالشكر إلى كل الزملاء المشاركين.

وذكرت أن مواقع تصوير المسلسل لم تكن ثابتة؛ إذ تنوعت ما بين الإسماعيلية والسجن والمقابر، معقبة: «أنت رحالة تقدم 15 حلقة مكثفة وقصة محبوكة بكل التفاصيل، والورق حاجة عظيمة».

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، ورنا رئيس، ومي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.