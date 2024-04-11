رفض البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، الحديث عن استعدادت الفريق لمواجهة الأهلي المقبلة في الدوري، مكتفيًا بالحديث عن الفوز الكبير على الاتحاد السكندري.

الأهلي يواجه الزمالك يوم الإثنين المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على فريق زد 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، كما فاز الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقن في نفس التوقيت، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال جوميز في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «المباراة كانت من اتجاه واحد، وتمتعنا بكثافة هجومية ولم نمنح المنافس فرصة للتهديف إلا في مناسبة واحدة من كرة ثابتة».

وأضاف: «البعض قد يرى المباراة سهلة لكنها لم تكن كذلك على الإطلاق، الاتحاد فريق قوي ومنظم، ورغم الثلاثة أهداف كان بإمكاننا تسجيل أكثر من ذلك، كذلك على مستوى الإرتداد الدفاعي، قدمنا أداءً مميزًا».

وتابع: «لم أرى إحصائيات المباراة بعد ولكن أظن أننا استحوذنا على الكرة بنسبة 80% خلال الشوط الأول، وكما قلت قدمنا مباراة جيدة للغاية، واللاعبون ظهروا بشكل مميز، وكنت سعيدًا جدًا بذلك، ولكننا كمدربين نتطلع دائما للأفضل والأفضل».

وأوضح: «كل يومين ثلاثة نلعب مباراة، ليس كل اللاعبين يستطيعون مجاراة ذلك المعدل، لذلك نلجأ للتبديل في التشكيلات.. عبدالله السعيد لاعب ذكي جدًا ويستطيع اللعب في أكثر من مركز 6 أو 8 أو 10، لكن لم أجربه في مركز حراسة المرمى».

وواصل: «استبعاد شيكابالا ومصطفى شلبي ليس قراري ولكنه أمر إضطراري بسبب الإصابات، الأمر الجيد والصعب على المدرب في الوقت ذاته أن جميع اللاعبين يتدربون بشكل جيد.»

وأتم: «سنستعد للأهلي كأي مباراة نخوضها، لكن علينا الآن الاستمتاع بالفوز على الاتحاد ونبدأ التركيز في مباراة الديربي في وقت لاحق».

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 18، ليصعد للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، من 12 مباراة للفريق، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 27 في المركز الثالث، من 16 مباراة لعبها الفريق السكندري.