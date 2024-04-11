بلينكن لجالانت: سنقف مع إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث كرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وأوضح أن الولايات المتحدة ستقف مع إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.

كما ناقش بلينكن وجالانت الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ورحب بلينكن بإعلان إسرائيل مؤخرا عن اتخاذ خطوات عاجلة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا مجددا أن حوادث مثل الغارة التي قتل فيها عاملون في مؤسسة المطبخ المركزي العالمي الإغاثية يجب ألا تتكرر أبدا.

وشدد على أن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تنفذ بسرعة التزاماتها بشأن المساعدة الإنسانية وأنه يجب الحفاظ على هذه الالتزامات بمرور الوقت.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتوقعون أن هجمات صاروخية كبيرة أو هجمات بطائرات مسيرة تشنها إيران أو وكلاؤها ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل قد أصبحت وشيكة، فيما ستعتبر علامة على توسع خطير للصراع المستمر منذ ستة أشهر.

ونقلت بلومبرج عن المصادر قولها إن الهجوم المحتمل، والذي قد يتم بصواريخ عالية الدقة، قد يقع في الأيام المقبلة. وذكرت المصادر أن المسألة تتعلق بموعد شن الهجوم وليس باحتمال شنه ، وذلك بناء على تقييمات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.

وهددت إيران بضرب إسرائيل ردا على هجوم على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين بارزين. ولم تعترف إسرائيل علنا بالمسؤولية عن الهجوم إلا إنها في المعتاد تنتهج سياسة الغموض فيما يتعلق بعملياتها في سوريا ولبنان وأماكن أخرى.

من جانبهما ،هدد وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان جالانت ويسرائيل كاتس على التوالي بأنهإذا شنت إيران هجوما من أراضيها، فإن إسرائيل سترد داخل إيران.