حبس تشكيل عصابي بتهمة خطف تاجر حبوب وطلب فدية 150 ألف جنيه في البحيرة

قرر أحمد هشام، وكيل النيابة العامة بنيابة مركز شرطة الدلنجات، بإشراف المستشار عمرو الحلوى، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس تشكيل عصابي مكون من ربة منزل وزوجها واثنين آخرين، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية. وذلك على خلفية قيامهم باستدراج تاجر حبوب لعلاقة عاطفية مع ربة المنزل، ثم قاموا خطفه بمنزل أحدهم بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة، وأجروا اتصالًا بزوجته وطلبوا فدية قدرها 150 ألف جنيه مقابل إعادة التاجر.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد السكران، بالتعاون مع فرع الأمن العام، من تحرير التاجر وإعادته إلى أسرته بعد 24 ساعة من اختطافه، حيث تبين أن ربة المنزل وزوجها كانا قد استدرجا التاجر للقاء عاطفي، ثم قاما باختطافه، كما تم الاتصال بزوجته وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز بدر ومباحث مركز الدلنجات من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأُحيلوا للنيابة العامة التي باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار عمرو الحلوى.

وكان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من "زينب"، ربة منزل من قرية العباس، تفيد باختفاء زوجها، محمود محمد عطية، تاجر حاصلات زراعية، بعد أن تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهولين يطلبون فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

أسفرت التحريات عن تحديد المتهمين في الواقعة وهم: محمود (25 سنة، عامل زراعي)، حسن (30 سنة، عاطل)، خالد (26 سنة، عاطل)، رامى (25 سنة، عاطل)، وزوجة المتهم الثاني، راندا (29 سنة، ربة منزل). تبين أن المتهم الأول كان قد اتفق مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه واحتجازه بسبب خلافات مالية معه، على خلفية عملية شراء محصول فول سوداني لم يسدد ثمنه.

بعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمين وإعادة المختطف إلى أسرته.