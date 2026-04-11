طيارو مجموعة لوفتهانزا يعتزمون الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء

أعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت"، اليوم السبت، دعوة أعضائها العاملين في مجموعة لوفتهانزا لتنظيم إضرابات يومي بعد غد الاثنين ويوم الثلاثاء المقبل، في الفترة بين الساعة الواحدة من صباح الاثنين حتى قبيل منتصف الليل يوم الثلاثاء.

وتشمل الدعوة للإضراب أعضاء النقابة العاملين في شركة لوفتهانزا المساهمة وشركة لوفتهانزا-كارجو للشحن، وشركة لوفتهانزا سيتي لاين، بالإضافة إلى شركة يورووينجز.

وصرح أندرياس بينهيرو، رئيس النقابة، بأن "كوكبيت تجد نفسها مجبرة على اتخاذ هذه الخطوة بعد أن أظهر جانب أصحاب العمل عدم رغبة واضحة في إيجاد حلول لعدة نزاعات تتعلق بالعقود الجماعية".

وتابع: "على الرغم من الامتناع المتعمد عن اتخاذ أي إجراءات إضرابية خلال عطلة عيد الفصح، فإنه لم يتم تقديم أي عروض جادة، وخلال تلك الفترة لم يصدر أي رد فعل أو استعداد ملموس للحوار من جانب أصحاب العمل".