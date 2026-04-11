رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بالتزام الوفدين الإيراني والأمريكي بانخراط بناء في المفاوضات

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بالتزام الوفدين الإيراني والأمريكي بالانخراط بشكل بناء في المفاوضات.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أعرب شريف، عن أمله في أن تشكل هذه المحادثات خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.

ووصلت قيادات أمريكية وإيرانية رفيعة المستوى إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم السبت، لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب التي اندلعت بين بلديهما قبل ستة أسابيع، إلا أن طهران ألقت بظلال من الشك على المحادثات بالقول إنها لا يمكن أن تبدأ دون تعهدات بشأن لبنان والعقوبات.

وهبط الوفد الأمريكي الذي يرأسه جيه.دي فانس، نائب الرئيس دونالد ترامب، ويضم ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس، وجاريد كوشنر صهر ترامب، على طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي ‌في قاعدة جوية بإسلام آباد صباح اليوم، حيث كان في استقبالهم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ووزير الخارجية إسحق دار.

وعبر دار اليوم عن أمله في أن تشارك الولايات المتحدة وإيران بشكل بناء في محادثات السلام. وذكر بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن دار أكد مجددا رغبة إسلام اباد في مواصلة تيسير العمل على وصول الطرفين إلى «حل دائم وراسخ للصراع».

ووصل الوفد الإيراني، بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، أمس الجمعة.

وستكون هذه المحادثات الأعلى مستوى بين الولايات المتحدة وإيران منذ الثورة الإسلامية في 1979 وأول مفاوضات رسمية مباشرة بين الجانبين منذ 2015 حين توصلا إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد سحب بلاده من الاتفاق النووي في 2018 خلال ولايته الأولى. وفي ذلك العام، حظر الزعيم الأعلى الإيراني آنذاك علي خامنئي، الذي قتل في بداية الحرب قبل ستة أسابيع، إجراء أي محادثات مباشرة أخرى بين المسئولين الأمريكيين والإيرانيين.