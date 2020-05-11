عريقات يجري محادثات مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ووزير الخارجية اليوناني

أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، محادثات مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية أيرلندا سيمون كوفني، ووزير خارجية اليونان نيكولاس دنديس.

وقال عريقات - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن أيرلندا واليونان أكدتا وقوفهما إلى الجانب الصحيح من التاريخ، وأن موقفهما الدائم هو مع إنهاء الاحتلال، وتطبيق القانون الدولي وحل الدولتين على حدود الرابع من 1967، وضد الضم والاستيطان والابرتهايد، وأن الضم سيؤدي إلى تدمير أي فرصة لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي.

وأضاف عريقات أنه تم التأكيد خلال المحادثات على ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا)، وبحث الإجراءات لمكافحة وباء "كورونا".