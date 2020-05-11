معاريف: السلطة الفلسطينية تبعث رسالة تهديد لإسرائيل

هددت السلطة الفلسطينية إسرائيل بقطع كافة علاقاتها معها وخاصة التنسيق الأمني، إذا أقدمت على تنفيذ مخطط الضم.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الاثنين، أن مسؤولين فلسطينيين أبلغوا ذلك لمنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة كميل أبو ركن، في رسالة نقلت عبر قنوات رسمية، وذلك بعد توقيع الاتفاق الائتلافي لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني جانتس، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ونص هذا الاتفاق على أن كابينيت الحكومة الجديدة، سيبدأ مداولات حول ضم مناطق المستوطنات وغور الأردن لإسرائيل، بحلول مطلع شهر يوليو المقبل.

وقال نتنياهو إن مخطط الضم سيبدأ في الصيف المقبل، وأن "الرئيس ترامب تعهد بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن، وأنا واثق من أن هذا التعهد سيطبق خلال عدة أشهر".