 أمير الكويت يطالب باحترام حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم بالقدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير الكويت يطالب باحترام حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم بالقدس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 2:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 2:38 م

أعرب أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين في المسجد الأقصى.

وجدد الشيخ نواف الأحمد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، موقف دولة الكويت المبدئي والحازم تجاه مثل هذه الممارسات اللاإنسانية، مطالبا "سلطات الاحتلال بالتوقف عنها على الفور واحترام حق الفلسطينيين بممارسة شعائرهم في القدس الشريف".

وأكد الأمير وقوف الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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