العراق: 34 وفاة و5287 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 15 ألفا و834حالة وفاة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والبيئة تسجيل 5287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و112 ألفا و914 إصابة جديدة.

وكشف البيان عن تسجيل 6561 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى مليون و18 ألفا و167حالة.

وأضاف البيان أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 37 اطألفا و969 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و745 ألفا و496.

وذكر بيان وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 453 ألفا و361 شخصا.