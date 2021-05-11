وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحادث على طريق مصر أسوان الزراعى

استقبلت مشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، شمال المنيا، جثمان شخص و5 مصابيين، إثر وقوع حادث اليم علي طريق مصر - أسوان الزراعي، وتم التحفظ علي الجثمان تحت تصرفات النيابة.



كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشاره من العقيد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بشأن حادث اصطدام سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي علي طريق مصر - أسوان الزراعي بمركز سمالوط ناحية أمام مستشفي سمالوط النموذجي.

بإنتقال الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، بقيادة العقيد عمرو فؤاد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق واللواء أركان حرب وليد المعداوي رئيس مدينة سمالوط، والرائد محمد عليوة رئيس مباحث المركز والنقيب محمد عبد الرحمن قوة المركز، ورجال الإسعاف ، تبين إصابة كلا من صلاح ربيع سائق السيارة الملاكي ومهاب حسن علي سائق الميكروباص، ومن مستقل الميكروباص كلا من: احمد محمد احمد الخماشية 15 سنه، وعماد الدين علي مقيم بمركز ملوي 56، و محروس محمد ابو حسيبه المقيم بمركز مطاي، حيث تبين وفاة المدعو عبد النبي رشدي عبد الله 58 سنه ومقيم بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وتم إيداع جثته تحت تصرفات النيابة العامة، لحين الانتهاء من تقارير الطب الشرعي ومفتش الصحة ثم التصريح بدفن الجثمان ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.