التيار الصدري في العراق يعلن جهوزيته لـ«الدفاع» عن المسجد الأقصى

أعلن أبو ياسر، المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، جهوزية التيار لـ"الدفاع" عن المسجد الأقصى.

وقال في بيان صحفي: "بعد بيان قائد المقاومة الوطنية العراقية سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (دام عز وجوده) نعلن الجاهزية التامة والاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل المقدسات ومن أهمها القدس الشريف والمسجد الأقصى".

وأضاف: "كلنا رهن الإشارة وجنود للمقدسات مع الالتزام بالتوجيهات والأوامر العليا منه (دام عز وجوده) وكلنا شوق لمواجهة أعداء الله والإنسانية الثلة المجرمة الإسرائيلية".

وفي وقت سابق من اليوم، علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على الأحداث التي تشهدها المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى في فلسطين، وقال إنه "يأسف على المطبعين".