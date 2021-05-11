وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

أكد نائب رئيس الوزراء وزیر الخارجیة وشؤون المغتربين الأردني أیمن الصفدي، ضرورة أن یتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الاعتداءات الإسرائیلیة على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشریف وحمایة حق أھالي الشیح جراح في بیوتھم وتوفیر الحمایة للشعب الفلسطیني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للصفدي مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إیف لودریان، حيث بحثا الجھود الدولیة المبذولة لوقف التصعید في القدس وبقیة الأراضي الفلسطینیة المحتلة.

وحذر الصفدي، خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، من تبعات ما يجري على أمن واستقرار المنطقة برمتها، مثمنا موقف فرنسا الرافض لترحیل الفلسطینیین من بیوتھم والمتمسك بالقانون الدولي والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ورفض الاستيطان والخطوات "اللا شرعیة" الأخرى التي تنتھك القانون الدولي وحقوق الفلسطینیین وتدفع المنطقة باتجاه المزید من التصعید والتوتر.