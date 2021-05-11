الخارجية الروسية: لافروف وجوتيريش سيناقشان الوضع في القدس الشرقية

أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيناقشان أثناء محادثاتهما المخططة في موسكو التصعيد الجديد في القدس الشرقية واحتمال عقد اجتماع وزاري لمجموعة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية عن المصدر قوله إن "موسكو جاهزة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في أي لحظة".

وأضاف: "جاهزون لهذا الاجتماع الوزاري، ونؤيد هذه الفكرة بنشاط وفعالية"، لافتا إلى أن أنطونيو جوتيريش، الذي يلعب دور منسق عقد هذا اللقاء، سيصل إلى موسكو قريبا.