التشيك: تخفيف قيود السفر لمن تلقى لقاح كورونا اعتبارا من منتصف مايو

أعلن وزير الصحة التشيكي، بيتر أرينبيرجر، أنه سيتم تخفيف قيود السفر على مواطني جمهورية التشيك، الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من منتصف مايو الجاري.

وقال أرينبيرجر -حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الثلاثاء- إنه اعتبارا من 15 مايو الجاري، سيتمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا من السفر إلى ألمانيا والنمسا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي.

وتسعى الحكومة التشيكية للتفاوض على اتفاقيات ثنائية مماثلة مع كرواتيا واليونان وبلغاريا، والتي تعد من بين أكثر الوجهات التي يقبل عليها مواطنو التشيك في موسم العطلات.

يشار إلى أن أكثر من مليون شخص حصلوا على جرعتي اللقاح في جمهورية التشيك حتى الآن، كما أنه تم توزيع أكثر من 3 ملايين و600 ألف لقاح في البلاد بشكل عام.