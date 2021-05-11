تقدم لكم «الشروق» نشرتها الاقتصادية، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الثلاثاء 11 مايو2021، والتي جاء في مقدمتها:

• 0.3% انخفاضا في معدل البطالة خلال الربع الأول

ارتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل 7,4٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 7,2٪ فى الربع الرابع من 2020، بزيادة 0.2%، وبانخفاض 0,3٪ عن الربع المماثل من العام الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم، الذي أرجع هذا الارتفاع إلى الموجة الثانية لفيروس كورونا، التى بدأت فى يناير الماضي، وهى بداية فترة جمع البيانات وبالتالى انخفضت أعداد المشتغلين.

• 7 مليارات دولار استثمارات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع ستيوارت جونز رئيس شركة بكتل الأمريكية لشئون العلاقات الإقليمية والشركات، وجوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، آخر مستجدات مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الذى تقدر استثماراته بحوالى 7 مليارات دولار، كما استعرض تصور خطة العمل المقترحة لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة في ضوء اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه مع الشركة الأمريكية ونتائج دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع، بالإضافة إلى توقيع عقد تخصيص الأرض التي سيقام عليها المشروع بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.

• انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري 1.2% خلال فبراير

انخفضت قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة 1.2% خلال شهر فبراير الماضي، لتسجل 3.34 مليار دولار، مقابل 3.38 مليار في فبراير 2020، وفق للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي أوضح أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 2%، لتسجل 2.69 مليار دولار، خلال فبراير الماضي، مقابل 2.75 مليار في فبراير 2020، حيث أرجع البيان ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها البطاطس بنسبة 17.6%، والبرتقال الطازج 58.8%، والصابون ومحضرات التنظيف 21.7%، والأدوية ومحضرات الصيدلة 42.4%.

• قصر استيراد السيارات الكهربائية على «الجديدة» ونفس سنة الموديل

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي، مؤكدة ضرورة فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ونص القرار فى مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

• المالية: تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على 481 شركة

كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على 481 شركة حتى الآن، من خلال مرحلتين، الأولى في 15 نوفمبر الماضي على 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وإلزام ٣٤٧ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية كمرحلة ثانية، لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات، كما تم إصدار قرار بتطبيق المرحلة الثالثة على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في 15 مايو 2021.

• استلام 1.5 مليون طن بنجر وإنتاج 215 ألف طن سكر حتى الآن‪

أعلنت شركة الدلتا للسكر، استمرار تشغيل مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لتوفير سلعة السكر للمواطنين وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وأكد أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، وأن مصنع الشركة يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتم استلام ما يقرب من 1.552 مليون طن بنجر، وإنتاج ما يقرب من 215 ألف سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا إنتاج "لب البنجر" الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة.

• توفيق يتفقد 13 سيارة E70 واردة من «دونج فونج» الصينية

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيارة E70 الكهربائية كاملة الصنع في شركة دونج فونج بالصين والتي تم استيراد 13 منها، لعمل الاختبارات لها في الأجواء المصرية، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية قبل الوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها "نصر" المعروفة، خلال زيارته صباح اليوم، شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

• المطالبة بتعديل تشريعي لاستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، عن التقدم بمشروع ،لتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 للجهات المختصة، بهدف استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة، لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات، وسيسمح التعديل لأشخاص القانون العام، وعلى الأخص التي تؤدى خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة في الحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية-المتوقعة- التي سترد إليها في المستقبل ،من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.

• الشراكات الدولية في قطاع التموين ساعدت في توفير 13 ألف فرصة عمل

أطلقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع التموين، تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من شركاء التنمية، وممثلي القطاع الخاص، لعرض الجهود التي تقوم بها وزارة التموين، لتعزيز سلاسل القيمة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة ومناقشة فرص التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين، وأكدت المشاط، أن التمويلات التنموية ساهمت في تدشين 11 صومعة بطاقة تخزينية 645 ألف طن، وتدشين مستودعين لتخزين القمح بسعة 100 ألف طن، وفي خلق 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

• السلع التموينية تتعاقد على شراء 10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية على شراء 10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد، للشحن في الفترة من 11 يوليو إلى 31 يوليو المقبل، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، كما تم التعاقد على شراء 29 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه، والتسليم في الفترة من 16 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل.

• رئيس البورصة يلتقي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

اجتمع محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، استعرض مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته ونفذته الحكومة والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا متكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.

• ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10767.84 نقطة، كما صعد المؤشر EGX100 بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوي 3096.77 نقطة، وارتفع المؤشر EWI EGX70 بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2161.97 نقطة.

• تراجع النفط وسط تزايد المخاوف التضخم

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما أثارت المخاوف بشأن التضخم قلق المستثمرين في الأسواق العالمية، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يوليو بنسبة 0.6% إلى 67.92 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بنسبة 0.6% إلى 64.52 دولار للبرميل.