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الأردن: إسرائيل تلعب بالنار وتدفع المنطقة لمزيد من الصراع

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى
القاهرة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 11:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 11:35 م
أكد نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تلعب بالنار وممارساتها تدفع المنطقة لمزيد من الصراع.

وقال الصفدي في كلمة الأردن خلال اجتماع افتراضي لمجلس الجامعة في دورة غير عادية على المستوى الوزاري بشأن أحداث القدس "لن تنعم إسرائيل بالسلام والأمن إن لم ينعم به الفلسطينيون، ولا قفز فوق فلسطين والقضية الفلسطينية".

ودعا الصفدي إسرائيل، لوقف ممارساتها اللاشرعية، وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، وعدوانها اللاإنساني على قطاع غزة، مضيفا "سيكون لاستمرار إسرائيل في عدوانيتها وعنجهيتها انعكاسات خطيرة على كل شيء، بما في ذلك العلاقات الأردنية الإسرائيلية".

وأضاف الصفدي أن "الأردن سيتخذ كل الخطوات اللازمة لإسناد الأشقاء، وحماية المقدسات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحق المنطقة في السلام العادل والشامل، الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل خيارا استراتيجيا سبيله الوحيد حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

واختتم الصفدي كلمته بالقول: "لن تحقق عدوانية إسرائيل وخرقها للقانون الدولي إلا تأجيج الصراع وتوسعته، ودفعه نحو الانفجار".

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