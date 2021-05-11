مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم صاروخي قرب تل أبيب وإغلاق مطار بن جوريون

قتل شخصان في ضواحي تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء، بعد هجوم صاروخي شنه مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة.

ووفقا لتقارير إعلامية، قتلت سيدة في بلدة رشيون ليزيون عندما أصابها صاروخ بصورة مباشرة، حيث أكدت منظمة "زاكا" الإسرائيلية للإغاثة وفاتها.

كما تعرضت حافلة في مدينة حولون القريبة من تل أبيب لهجوم صاروخي، ما أدى لاحتراقها وإصابة ستة أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن أجهزة إنقاذ.

وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى أربعة.

وتم إغلاق مطار بن جوريون القريب من تل أبيب أمام حركة الإقلاع والهبوط جراء الهجمات، وتم تحويل الرحلات إلى قبرص.

وتعهدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المسؤولة عن قطاع غزة الساحلي بهجوم صاروخي "قاس" على تل أبيب.