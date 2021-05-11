رئيس كوريا الجنوبية يكرم الراحل أحمد الفولي لإسهاماته في رياضة التايكوندو

تسلم الدكتور حازم فهمي، سفير مصر بكوريا الجنوبية، خلال لقاء مع كل من هوانج هيي، وزير الرياضة والثقافة والسياحة الكوري، وتشونجوون تشو، رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو، نوط الرياضة من الدرجة الأولى الممنوح من الرئيس الكوري مون جي إن تكريما لإسم الراحل اللواء أحمد محمد فولي التي شملت مسيرته الرياضية تبوأ مناصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس الإتحاد الإفريقي، ونائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وذكرت الخارجية اليوم الإثنين أن السفير حازم فهمي أكد بهذه المناسبة أن رياضة التايكوندو تحت رئاسة اللواء الفولي للإتحاد الإفريقي انتشرت في ربوع القارة لتشمل 52 دولة إفريقية من إجمالي 54 دولة، حيث صنفت كأكبر قارة من ضمن القارات الخمس من حيث عضوية الدول بالاتحاد الدولي للتايكوندو.

وأضاف ان جهود الراحل اللواء أحمد فولي توجت بتحقيق إفريقيا خمسة ميداليات أوليمبية في دورة أوليمبياد ريو عام 2016 حصلت عليها كل من مصر، وساحل العاج، والنيجر، وتونس.

وأوضح الدكتور حازم فهمي أن جهود الراحل أحمد فولي شملت زيارة إلى عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج في عام 2018 ضمن وفد لرياضة التايكوندو من كوريا الجنوبية لتعزيز جهود السلام بين الدولتين الجارتين من خلال رياضة التايكوندو.

يذكر أن رياضة التايكوندو بدأت في الإنتشار دوليا بفضل شخصيات رياضية بارزة مثل الراحل اللواء الفولي حتى انتقلت إلى العالمية وأصبحت أحد الرياضات المعترف بها دوليا في إطار دورات الألعاب الأوليمبية.



