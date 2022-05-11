 نانسي بيلوسي: مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة مأساة مرعبة - بوابة الشروق
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نانسي بيلوسي: مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة مأساة مرعبة

وكالات:
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 9:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 9:34 م

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ‏مأساة مرعبة ولابد من تحقيق محايد.

وأضافت أن "الكونجرس ملتزم بالدفاع عن حرية التعيير حول العالم وعن كل الصحفيين خاصة في مناطق النزاع"، حسبما ذكرت قناة الجزيرة.

وقتلت شيرين بنيران قناصة الاحتلال بينما كانت تهم بتغطية عملية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، وهو اعتداء دأبت قوات الاحتلال على ارتكابه على مدار الفترات الماضية.

وأثارت الجريمة التي باتت توصف على صعيد واسع بأنها "اغتيال"، ردود أفعال منددة على مستوى العالم، فيما حاول جيش الاحتلال إبعاد الاتهامات عن نفسه، مدعيًّا أنّه من غير المستبعد أن تكون عناصر فلسطينية مسلحة وفق زعمه، هي من أطلقت النيران.

إلا أن اللقطات التي وثّقت جريمة الاغتيال دحضت مزاعم الاحتلال، بجانب روايات شهود العيان والصحفيين المرافقين للشهيدة شيرين، الذين أكّدوا أنهم كانوا يرتدون السترة التي تُظهر هويتهم الصحفية بما في ذلك شيرين أيضًا، كما أنهم كانوا في منطقة مكشوفة.

وظهر دليل آخر وفق تلك الشهادات، موثق أيضًا بلقطات الجريمة، وهي أن إطلاق النار ظل مستمرًا أثناء محاولة أحد الشبان سحب الشهيدة شيرين وهي ممدة على الأرض.

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