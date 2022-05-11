مياه الغربية: خدمة المواطنين هدفنا الأول والسعي لرضاه من أولويتنا

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن الشركة تسعى جاهدة لحل مشاكل المواطنين، بوضع مشاريع مستقبلية تعبر عن رؤية الشركة من توفير وتحسين جودة مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى طبقاً للمعايير المصرية.

وأشار المهندس حمدي محمد شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى التعاون المثمر مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، والعقيد وائل حمودة قائد مرور الغربية، حيث تم عقد أكثر من اجتماع للاتفاق على تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بمدينة طنطا في الشوارع الحيوية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ورؤساء الأحياء في المناطق المنفذ بها المشروع.

وأوضح شطا الانتهاء من إحلال وتجديد عداية صرف صحي في شارع البحر بقطر 500 مم وبطول 170م، لتربط بين شارع قطينى وشارع الفاتح مرورا بشارع البحر، حيث تعد العداية جزء من خط طرد محطة كفر عصام وهي من الحديد الصلب بطول 170 م، ونظراً لقدمها حدث تاّكل في العداية حتى أصبحت نقطة ضعف وكثيرة الأعطال ولوجودها في شارع حيوى أصبح من الضروري عمل إحلال وتجديد لها يشكل كامل اتجنب الأعطال المتكررة.

وأعلن الانتهاء من تنفيذ عملية إحلال وتجديد عداية صرف صحي بقطر 800 مم، وبطول 600 م، لتربط بين شارع بين شارع الإمام محـمد عبده وشارع سعد الدين مروراً بشارع النحاس، حيث تم طرح مشروع إحلال وتجديد شبكات انحدار بمدينة طنطا للشوارع المهمة والمكتظة بالسكان، ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP والممول من الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن تنفيذ هذه الأعمال بدأت يوم الإثنين الموافق 2/5/2022م عقب صلاة عيد الفطر المبارك وحتى يوم الجمعة الموافق 6/5/2022م، حيث تم العمل ليلاً ونهاراً طوال إجازة العيد نظراً لعدم حدوث أي أزمات مرورية وحرصاً على إنهاء الأعمال في الوقت المحدد، وتم تسليم الشوارع إلى الإدارة العامة للمرور.