الصحة تطلق 58 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من 12 إلى 21 مايو الجاري، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية، والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الآشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل يومي 12 و13 مايو بمناطق غرب الموهوب - الصحو والأمان، مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والملاحة، مركز صان الحجر محافظة الشرقية، والوحدة الصحية بحلايب محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وتابع أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 13 و14 من شهر مايو، بمناطق دمرو، مركز المحلة أول محافظة الغربية، ووادي ميعر - وادي أبو حجاب، مركز الطور محافظة جنوب سيناء، و37 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومنديشة حي الواحات البحرية محافظة الجيزة، ودمياط الجديدة (مساكن الـ 60) محافظة دمياط.

وقال إنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية أخرى بمناطق الكوامل بحري، مركز المنشاة محافظة سوهاج، وأبو دنقاش مركز أبشواي محافظة الفيوم، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، والمسعودي مركز أبو تيج محافظة أسيوط، والعالمية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، والمنشية الصغرى، مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجع العرب، مركز أرمنت محافظة الأقصر، والأنصار مركز إهناسيا محافظة بني سويف، وسرارة – أبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، واسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

وأشار إلى إطلاق قافلتين طبيتين يومي 15 و16 مايو، بمنطقتي أدندان مركز نصر النوبة، محافظة أسوان، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى بمناطق اسمو العروس، مركز ديرمواس محافظة المنيا، والجزاير مركز جمصة، محافظة الدقهلية، ومركز طبي المثلثات بحدائق حلوان حي المعصرة محافظة القاهرة، والبستان مركز الدلنجات محافظة البحيرة، ووادي الملاك مركز أبو حماد محافظة الشرقية، وشماس مركز براني محافظة مطروح، ووحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، والشيخ الشاذلي – أبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وذلك يومي 16 و17 من شهر مايو.

من جهتها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي 17 و18 مايو، في مناطق أبورواش حي كرداسة محافظة الجيزة، والعزايزة مركز الغنايم محافظة أسيوط، وبقيرة مركز بنها محافظة القليوبية، وبغداد مركز العامرية محافظة الإسكندرية.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 18 و19 مايو، في مناطق نزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج، وميت هاشم مركز سمنود محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وجرار البحرية مركز أبو حمص محافظة البحيرة، ونجع السايح مركز إدفو غرب محافظة أسوان، ودروة مركز أشمون محافظة المنوفية، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، والعمرة مركز أبو تشت محافظة قنا، وأطواب مركز الواسطى محافظة بني سويف، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والمركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وجمصة البلد غرب مركز كفر البطيخ محافظة دمياط.

وأضافت أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 19 و20 مايو، في منطقة صان البحرية مركز صان الحجر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق أبو غالب حي منشاة القناطر محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، ووحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وميت حبيب مركز سمنود محافظة الغربية، وذلك في يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 20 و21 مايو، في مناطق المشرك بحري مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، ونزلة القاضى مركز طهطا محافظة سوهاج، ودير الجنادلة مركز الغنايم محافظة أسيوط، والمنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وشبلنجة مركز بنها محافظة القليوبية، وكفر الفرعونية مركز أشمون محافظة المنوفية، ونجع الوحدة مركز الطود محافظة الأقصر، وبهبشين مركز ناصر محافظة بني سويف.