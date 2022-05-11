أعلن حاكم إقليم بيلجورود الروسي فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الأربعاء، عن تعرض إحدى قرى الإقليم لقصف من الجانب الأوكراني؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وقال جلادكوف، في منشور بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، إنه كان هناك قصف من جانب أوكرانيا على قرية سولوخي في إقليم بيلجورود، ووفقا للمعلومات فقد لقى شخص حتفه، وأُصيب 3 آخرون إلى جانب وقوع بعض الأضرار المادية.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

كما أشار إلى أن الخدمات التشغيلية متواجدة في المكان، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل لاحقًا

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.