سي إن إن: بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ يمكنها الوصول إلى شبه جزيرة القرم

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو" يمكنها الوصول إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، كان أعلن خلال زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للندن في فبراير الماضي، أن بريطانيا ستكون هي أول دولة تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، وأشار المتحدث إلى أنه لم يتغير شيء في هذا الإعلان.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأمر، قال المتحدث إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس يعتزم الإدلاء ببيان عن الموضوع أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم.

من جانبه، قال مسئول عسكري أمريكي رفيع المستوى، إن هذه الصواريخ "ستغير اللعبة" في ضوء الهجوم الأوكراني الكبير الذي يجري التخطيط له.

كانت موسكو ادعت مرارا أن أوكرانيا استخدمت صواريخ أرض أرض محلية الصنع طراز جروم2 في جزيرة القرم.

ويصل مدى هذه الصواريخ إلى 500 كيلومتر.

كانت القوات البريطانية استخدمت صواريخ "ستروم شادو" في مناطق من بينها العراق وضد مليشيات داعش في سوريا.

ونقلت "سي إن إن" عن العديد من المسئولين الغربيين رفيعي المستوى، أن لندن أمدت كييف بصواريخ كروز طويلة المدى من طراز "ستورم شادو" التي لديها قدرات على التخفي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، بأن مدى الصاروخ "ستورم شادو"، الذي طورته المملكة المتحدة وفرنسا بشكل مشترك، يبلغ أكثر من 155 ميلا (أكثر من 250 كيلومترا)، وهو ما يقل قليلا عن نظام "إم جي إم-140 أتاكمز" الأمريكي الصنع، الذي طلبته أوكرانيا.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد المسئولين الغربيين الذي لم تكشف عنه القول، إن أوكرانيا أعطت تأكيدات للمملكة المتحدة بأن الصواريخ، التي عادة ما يتم إطلاقها من الجو، لن تستخدم إلا داخل أراضيها الخاضعة لسيادتها وليس داخل روسيا.