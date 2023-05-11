السفير يدعم بعثة الأهلي من تونس استعدادا لمواجهة الترجي

حرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، على حضور التدريبات الخاصة بالأهلي، والتي أقيمت على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي تقام عليه مباراة الأهلي والترجي مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير إيهاب فهمي قد حرص على التواجد في مطار قرطاج، واستقبل بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى تونس، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وقامت السفارة المصرية في تونس بالتنسيق الكامل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، لإنهاء كافة الأمور الإدارية وتسهيل خروج الفريق من المطار. ورافق السفير إيهاب فهمي بعثة الأهلي من مطار قرطاج إلى فندق الإقامة بالعاصمة تونس، وأكد على تذليل الصعاب أمام الفريق لإنجاز مهمته في تونس.