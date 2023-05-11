شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر مشيخة الأزهر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لما يقوم به قضاة مصر من واجب وطني في ضمان العدالة بين المواطنين، مشددا على الدور الهام الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وسيادة القانون، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه وأعماله.

من جهته، أعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن عظيم تقديره للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، مؤكدا أن فضيلته يعبر دائمًا عن وسطية واعتدال هذه المؤسسة العريقة ودورها الوطني المشهود في تفنيد دعاوى التطرف والتشدد، وأن جهود شيخ الأزهر في الداخل والخارج يشهد لها الجميع ولها تأثيرها البالغ في خدمة المجتمعات والإنسانية.