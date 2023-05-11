أوسوريو يفاضل بين ثنائي دفاعي للمشاركة مع الزمالك أمام الإسماعيلي

يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الخيار الأمثل لدفاع الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

ويتقابل الزمالك مع الإسماعيلي على ملعب الأخير مساء السبت المُقبل ضمن الجولة الـ 27 والمؤجلة بين الفريقين.

ويفاضل أوسوريو ومعاونيه بين عدة خيارات لشغل مركز قبل الدفاع بجانب محمود حمدي "الونش" الذي كان احتياطياً في مباراة كأس مصر ضد بروكسي لإراحته، حيث تتم المفاضلة ما بين محمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد، إذ أن المدير الفني غير قانع بما يقدمه الأخير، في المباريات الأخيرة بسبب تكرار ارتكاب الأخطاء.

ويدخل أيضا الثنائي محمود شبانة ومصطفى الزناري – بعد تماثله للشفاء – ضمن الخيارات المتاحة لدى أوسوريو لكنه يميل للدفع بلاعب آخر بجانب الونش في الدفاع، مع إمكانية مشاركة عبدالغني في خط الوسط مثلما شارك من قبل.