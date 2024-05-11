ضبط 1000 لتر سولار بمحطة وقود غير مرخصة قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف محمد عبدالعال، وكيل الوزارة، اليوم السبت، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي وكيل مديرية التموين، من شن حملات تموينية بالبحيرة.

وأسفرت حملة الإدارة العامة للتجارة الداخلية من ضبط محطة تموين سيارات غير مرخصة، والتحفظ على 1000 لتر سولار قام صاحبها بتجميعهم بدون وجه حق، قبل أن يبيعهم في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 150 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد الثلاجات قبل طرحهم بالأسواق. وكانت الحملة برئاسة كريم هارون ورفقة كل من مصطفى فريج.